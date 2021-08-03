Били прикладами и дубинками, использовали электрошокеры: мигранты рассказали, как с ними обошлись на литовской границе

Источник материала: ОНТ

В ночь со 2 на 3 августа из Литвы принудительно выдворили в Беларусь несколько групп беженцев. Часть нелегалов смогла просочиться на территорию Евросоюза, но группу из 15 человек задержали на границе.

Люди бегут от войны. Евросоюз в свое время открыл двери для мигрантов. А сейчас отдельные его члены, открыто и не скрываясь, нарушают нормы международного права.

Беженцы из этой группы, которые направлялись за лучшей долей в Европу, рассказывают, что с ними произошло. Их слова порой даже не нуждаются в переводе.

15 беженцев из Ирака, Камеруна и некоторых других стран наткнулись на заградотряд из вооруженных людей с собаками. Люди в военной форме буквально измывались над вынужденными переселенцами.

У одного из беженцев – подозрение на перелом. У всех ссадины, ушибы, следы от электрошокера. Не щадили ни женщин, ни детей. И все это, напомним, на территории Европейского союза.

И это далеко не все. Литовские силовики не просто избили беженцев, дошло до открытого грабежа – отобрали деньги и сотовые телефоны под угрозой оружия.

Эти беженцы сейчас в безопасности – на белорусской стороне. Тех, кому все же удалось оказаться в Литве, ждут местные лагеря для переселенцев.

Из-за нечеловеческих условий их все чаще называют «концентрационными». Насилие над мигрантами и подобные инциденты с избиением и угрозами – то есть уже привычные действия Литвы – Римский статут Международного уголовного суда трактует не иначе как преступление против человечества. И за такие преступления предусмотрена международная уголовная ответственность.





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