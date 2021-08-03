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Школьные базары открыли новый сезон
Источник материала: ОНТ
Широкий ассортимент и доступные цены! Школьные базары открыли новый сезон!
Совсем скоро – в День знаний – по всей Беларуси родители как первоклашек, так и старшеклассников с трепетом проводят детей в школу. Как и где закупиться всем необходимым для комфортного обучения – этот вопрос возникает из года в год.
Школьные базары продолжатся до сентября. Кроме того, в рамках акции «В школу с добрым сердцем» адресную социальную помощь окажут неполным семьям и попавшим в сложную жизненную ситуацию.
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Широкий ассортимент и доступные цены! Школьные базары открыли новый сезон! Совсем скоро – в День знаний – по всей Беларуси родители как первоклашек, так и...
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