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Школьные базары открыли новый сезон

03.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Школьные базары открыли новый сезон

Широкий ассортимент и доступные цены! Школьные базары открыли новый сезон!

Совсем скоро – в День знаний – по всей Беларуси родители как первоклашек, так и старшеклассников с трепетом проводят детей в школу. Как и где закупиться всем необходимым для комфортного обучения – этот вопрос возникает из года в год.  

Школьные базары продолжатся до сентября. Кроме того, в рамках акции «В школу с добрым сердцем» адресную социальную помощь окажут неполным семьям и попавшим в сложную жизненную ситуацию.

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Широкий ассортимент и доступные цены! Школьные базары открыли новый сезон! Совсем скоро – в День знаний – по всей Беларуси родители как первоклашек, так и...
 
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