На теле погибшего Шишова обнаружили ссадины и содранную кожу

Источник материала: АФН

Во время следственных действий на теле погибшего главы "Беларусского дома" Виталия Шишова выявлены ссадины и содранная кожа на отдельных частях тела.

Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН.

"Обнаружены ссадины, и содрана кожа на носу, на груди и левом колене", - заявил Клименко.

Окружение Шишова не верит в версию самоубийства. Как заявил белорусский журналист в Украине Денис Станжы, убийство было спланировано, поскольку Шишов активно принимал участие в подготовке акций в Киеве к годовщине начала протестов в Беларуси.