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На теле погибшего Шишова обнаружили ссадины и содранную кожу
Источник материала: АФН
Во время следственных действий на теле погибшего главы "Беларусского дома" Виталия Шишова выявлены ссадины и содранная кожа на отдельных частях тела.
Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН.
"Обнаружены ссадины, и содрана кожа на носу, на груди и левом колене", - заявил Клименко.
Окружение Шишова не верит в версию самоубийства. Как заявил белорусский журналист в Украине Денис Станжы, убийство было спланировано, поскольку Шишов активно принимал участие в подготовке акций в Киеве к годовщине начала протестов в Беларуси.
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Во время следственных действий на теле погибшего главы "Беларусского дома" Виталия Шишова выявлены ссадины и содранная кожа на отдельных частях тела.
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