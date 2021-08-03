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На теле погибшего Шишова обнаружили ссадины и содранную кожу

03.08.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Во время следственных действий на теле погибшего главы "Беларусского дома" Виталия Шишова выявлены ссадины и содранная кожа на отдельных частях тела.

Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН.

"Обнаружены ссадины, и содрана кожа на носу, на груди и левом колене", - заявил Клименко.

Окружение Шишова не верит в версию самоубийства. Как заявил белорусский журналист в Украине Денис Станжы, убийство было спланировано, поскольку Шишов активно принимал участие в подготовке акций в Киеве к годовщине начала протестов в Беларуси.

 
 
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Во время следственных действий на теле погибшего главы "Беларусского дома" Виталия Шишова выявлены ссадины и содранная кожа на отдельных частях тела.
 
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