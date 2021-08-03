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Тимановская не думала, что критика в адрес тренеров приведет к политическому скандалу
Источник материала: АФН
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская не ожидала, что ее критика в адрес спортивного руководства, отстранившего спортсменку от участия в Олимпиаде в Токио, приведет к политическому скандалу.
"На самом деле я никогда и не вмешивалась в политику. Изначально вся эта ситуация была не о политике - я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. - сказала она во вторник в видеоэфире на сайте газеты Bild, передает ТАСС.
«Я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», - добавила она.
Ранее несколько государств заявили о готовности предоставить убежище спортсменке, которая отказалась возвращаться в Беларусь после решения тренерского штаба команды по легкой атлетике отправить ее домой в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что спортсменке предложили гуманитарную визу. Позднее японский телеканал NHK сообщил, что Польша уже начала процесс предоставления убежища Тимановской.
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская не ожидала, что ее критика в адрес спортивного руководства, отстранившего спортсменку от участия в Олимпиаде в...
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