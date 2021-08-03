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МИД Беларуси называет бездоказательными обвинения в создании кризиса на границе с Литвой

03.08.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси заявил, что считает бездоказательными обвинения Евросоюза в создании миграционного кризиса на границе с Литвой.

"Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", - заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз в комментарии ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Минск в направлении миграционного потока в Литву. Он подчеркнул, что, с точки зрения ЕС, "превращение мигрантов в инструменты политики полностью неприемлемо, это нарушает европейские ценности и принципы".

Следует отметить, что под «желанием решать проблему» МИД подразумевает возобновление диалога с режимом Лукашенко и отказом от поддержки покинувших страну белорусских оппозиционеров. При этом режим по-прежнему надеется, что сможет продать ЕС рукотворный кризис на границе с Литвой.

"Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции. И это даже с учетом приостановки программ сотрудничества, ранее согласованных ЕС. Подчеркну: наши предложения, как и другие инициативы в важных для всех сферах, остались без какого-либо ответа", - сказал официальный представитель МИД РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси заявил, что считает бездоказательными обвинения Евросоюза в создании миграционного кризиса на границе с Литвой.
 
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