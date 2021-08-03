Bellingcat заявил о внедрении ФСБ в беларуские оппозиционные структуры в Украине

Это заявление Грозев сделал во время прямого эфира радиостанции "Эхо Москвы", фрагмент помещен в телеграмм-канале Еврорадио.





Грозев не исключает, что смерть в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова — это убийство, и сказал, что Bellingcat направляет «почти все ресурсы на расследование этого убийства (если оно убийство)».





Один из основателей и формальный руководитель «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов исчез утром 2 августа.





По словам друзей, утром он привычно пошел на пробежку и не вернулся. Виталий Шишов осенью 2020 года уехал из Беларуси от преследования, жил в Киеве. 3 августа его нашли повешенным в Святошинском парке Киева неподалеку от его дома, сообщила полиция.





Представитель "Белорусского дома в Украине" Юрий Щучко в эфире «Настоящего времени» сообщил, что тело Виталия Шишова нашли представители «Белорусского дома в Украине», которые утром возобновили поиски. По словам Щучко, на лице Шишова были следы избиения.





Щучко сказал, что на прошлой неделе Шишов попросил его в случае чего позаботиться о его близких. "У него было какое-то странное предчувствие", - отметил Щучко.





Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что следователи сосредоточены на расследовании двух версий гибели одного из руководителей Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.





"Рассматриваются версии о самоубийстве и об убийстве с имитированием самоубийства. Это две основные версии, хотя мы не отбрасываем других. Возможно, во время расследования будут и другие версии», — сообщил Игорь Клименко 3 августа на пресс-конференции в Киеве.





Игорь Клименко также сообщил, что Виталий Шишов не обращался в полицию с заявлениями о том, что за ним следят. "Таких обращений не было, ни в прошлом году, ни в этом году».