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Bellingcat заявил о внедрении ФСБ в беларуские оппозиционные структуры в Украине

03.08.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель отдела расследований Bellingcat Христа Грозев заявил, что в оппозиционные белорусские структуры в Украине интегрировались сотрудники российского ФСБ под прикрытием.

Это заявление Грозев сделал во время прямого эфира радиостанции "Эхо Москвы", фрагмент помещен в телеграмм-канале Еврорадио.

Грозев не исключает, что смерть в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова — это убийство, и сказал, что Bellingcat направляет «почти все ресурсы на расследование этого убийства (если оно убийство)».

Один из основателей и формальный руководитель «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов исчез утром 2 августа.

По словам друзей, утром он привычно пошел на пробежку и не вернулся. Виталий Шишов осенью 2020 года уехал из Беларуси от преследования, жил в Киеве. 3 августа его нашли повешенным в Святошинском парке Киева неподалеку от его дома, сообщила полиция.

Представитель "Белорусского дома в Украине" Юрий Щучко в эфире «Настоящего времени» сообщил, что тело Виталия Шишова нашли представители «Белорусского дома в Украине», которые утром возобновили поиски. По словам Щучко, на лице Шишова были следы избиения.

Щучко сказал, что на прошлой неделе Шишов попросил его в случае чего позаботиться о его близких. "У него было какое-то странное предчувствие", - отметил Щучко.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что следователи сосредоточены на расследовании двух версий гибели одного из руководителей Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

"Рассматриваются версии о самоубийстве и об убийстве с имитированием самоубийства. Это две основные версии, хотя мы не отбрасываем других. Возможно, во время расследования будут и другие версии», — сообщил Игорь Клименко 3 августа на пресс-конференции в Киеве.

Игорь Клименко также сообщил, что Виталий Шишов не обращался в полицию с заявлениями о том, что за ним следят. "Таких обращений не было, ни в прошлом году, ни в этом году».
 
 
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Руководитель отдела расследований Bellingcat Христа Грозев заявил, что в оппозиционные белорусские структуры в Украине интегрировались сотрудники российского ФСБ...
 
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