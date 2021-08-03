ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Друг Лукашенко больше не хочет руководить теннисной федерацией

03.08.2021 17:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель РОО «Белорусская теннисная федерация» Сергей Тетерин в понедельник подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте организации.

Друг Лукашенко больше не хочет руководить теннисной федерацией
Причиной стали результаты выступлений белорусских теннисистов на Олимпиаде в Токио, пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу федерации. На Играх в Токио Беларусь представляли три спортсмена. Арина Соболенко вылетела в 1/16 финала, на аналогичном этапе закончил выступление Егор Герасимов, Илья Ивашко уступил в 1/8 финала. В парном разряде Ивашко и Герасимов проиграли в 1/16 финала. В миксте белорусские спортсмены не выступали из-за низкого рейтинга.

В сентябре состоится очередная отчетно-выборная конференция БТФ, на которой на которой изберут нового председателя и руководящие органы.

Тетерин руководил БТФ больше четырех лет, сменив на этом посту бизнесмена Александра Шакутина. Ему 60 лет, родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 90-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.

Позже Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником Лукашенко, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. Позже стало известно и о его бизнесе. Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, общепитом, а также собираются строить многофункциональный комплекс напротив Дворца независимости в Минске.

Сергея Тетерина называют близким к Александру Лукашенко человеком. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Как минимум Тетерин несколько раз косил траву вместе с Лукашенко, а также собирал с ним арбузы.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель РОО «Белорусская теннисная федерация» Сергей Тетерин в понедельник подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте организации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціманоўская заклікала да санкцый у дачыненьні да трэнэра, які вырашыў адправіць яе дадому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by