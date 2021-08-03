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В МВД Украины прокомментировали травмы погибшего Шишова
Источник материала: Партизан
Правоохранители Украины заверили, что у повешенного Виталия Шишова не был сломан нос. В то же время на его теле обнаружили травмы, характерные для падения.
Игорь Клименко опроверг информацию о том, что у повешенного активиста был разбит нос. Об этом председатель Нацполиции Украины заявил на брифинге.
У него определили содранную кожу на носу, на левом колене и на груди. Кроме того, у Шишова была небольшая потертость на верхней части губы с левой стороны. Это все что есть на сегодня, – сказал Клименко.
По словам экспертов, это характерно для разового падения
Смотрите видео брифинга о расследовании смерти Шишова:
Что известно о смерти Шишова
Лидер "Белорусского дома в Украине" пропал 2 августа в Святошинском районе Киева. Известно, что он вышел из дома на утреннюю пробежку. Весь день активиста искали его друзья, волонтеры и правоохранители.
Повешенного Шишова обнаружили в парке утром следующего дня.
В полиции подозревают, что активиста могли убить и замаскировать это под самоубийство. В то же время все друзья Шишова убеждены, что он стал жертвой режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Знакомые активиста также рассказали, что с тех пор как тот переехал в Украину, за ним постоянно следили.
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Правоохранители Украины заверили, что у повешенного Виталия Шишова не был сломан нос. В то же время на его теле обнаружили травмы, характерные для падения.
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