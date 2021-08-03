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В Москве задержан скрывавшийся восемь лет педофил из Витебска

03.08.2021 17:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, находившегося в межгосударственном розыске. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

По данным УВД Витебского облисполкома, на родине белорус совратил как минимум 12 малолетних мальчиков. Также проверяется его причастность к пяти аналогичным фактам в отношении несовершеннолетних подростков. "В 2013 году злоумышленник скрылся от следствия. Сейчас беглец заключен под стражу до экстрадиции в Беларусь", - говорится в сообщении.

На момент совершения преступлений задержанный работал тренером по плаванию и входил в доверие к ученикам. Он совращал и принуждал их к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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На момент совершения преступлений задержанный работал тренером по плаванию и входил в доверие к ученикам. Он совращал и принуждал их к половому акту, а также...
 
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