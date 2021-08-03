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Лучшая в биатлоне: четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой – 35

03.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой сегодня день рождения. Четырехкратной олимпийской чемпионке исполняется 35 лет. Чем сейчас занимается знаменитая спортсменка, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

2014 год. Олимпиада в Сочи. Дарья Домрачева выигрывает третью золотую медаль. Невиданный успех для белорусского биатлона. До этого команде лишь однажды удавалось подняться на высшую ступень пьедестала почета в олимпийских видах спорта.

«Наслаждайтесь, я сделала это для вас, для Беларуси. Спасибо вам за невероятную поддержку и за то, что вы верили в меня», – сказала Дарья Домрачева.

Одним из первых чемпионку в Сочи на Красной поляне поздравил Александр Лукашенко. Домрачевой присвоили звание Героя Беларуси, а журналисты прозвали Дарью «Ракетой».

Ее спортивная карьера началась в заснеженном Ханты-Мансийске. Там, в Сибири в 1999-м Домрачева впервые попробовала себя в биатлоне.

«Я считаю, что к детям надо относиться с уважением, прежде всего. Надо в них видеть в каждом личность, помогать им. У нее была мечта попасть на Олимпиаду и получить награды, олимпийское золото. Мы ее понимали. Это была и наша мечта», – сказала мама спортсменки Лариса Минина.

Позже семья архитекторов переехала в Минск. И уже с 2004 года Домрачева стала выступать за сборную Беларуси. Три Олимпиады, с которых Дарья привезла шесть наград и будущего мужа. С Уле-Эйнаром Бьорндаленом она познакомилась в 2010-м в Ванкувере.

«Прежде всего, я считаю, что для человека, для женщины, для девушки самое главное это, конечно же, семья. Олимпийские медали приносят радость в момент их завоевания, а всю оставшуюся жизнь ты не будешь им так радоваться, как своим детям», – поделилась Дарья.

После завершения удивительной карьеры у Домрачевой, наконец-то, нашлось время и на себя. Она открыла интернет-магазин одежды. Но скучала по спорту. Даже пробовала себя в других видах.

«Собираюсь отправиться в теплые какие-то края, где я хочу попрактиковать себя в серфинге», – добавила спортсменка.

Сейчас Домрачева вместе с Уле-Эйнаром и дочкой живут в Монако. Много путешествуют. Не забывают и про Беларусь. Здесь у них квартира и загородный дом на берегу Минского моря. Особняк биатлонистки в Лапорвичах знают все. Он выделяется и архитектурой, и своими размерами. С виду напоминает лайнер или горные спуски. На крыше барбекю, а неподалеку теннисный корт.

Домрачева самая титулованная биатлонистка мира. На ее примере выросло целое поколение спортсменов. И не только в Беларуси. Сейчас вместе с мужем готовят китайскую сборную к домашней Олимпиаде.



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Теги: Минск
 
 
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