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Лучшая в биатлоне: четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой – 35
03.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У белорусской
2014 год. Олимпиада в Сочи. Дарья Домрачева выигрывает третью золотую медаль. Невиданный успех для белорусского биатлона. До этого команде лишь однажды удавалось подняться на высшую ступень пьедестала почета в олимпийских видах спорта.
«Наслаждайтесь, я сделала это для вас, для Беларуси. Спасибо вам за невероятную поддержку и за то, что вы верили в меня», – сказала Дарья Домрачева.
Одним из первых чемпионку в Сочи на Красной поляне поздравил Александр Лукашенко. Домрачевой присвоили звание Героя Беларуси, а журналисты прозвали Дарью «Ракетой».
«Я считаю, что к детям надо относиться с уважением, прежде всего. Надо в них видеть в каждом личность, помогать им. У нее была мечта попасть на Олимпиаду и получить награды, олимпийское золото. Мы ее понимали. Это была и наша мечта», – сказала мама спортсменки Лариса Минина.
Позже семья архитекторов переехала в Минск. И уже с 2004 года Домрачева стала выступать за сборную Беларуси. Три Олимпиады, с которых Дарья привезла шесть наград и будущего мужа. С Уле-Эйнаром Бьорндаленом она познакомилась в 2010-м в Ванкувере.
«Прежде всего, я считаю, что для человека, для женщины, для девушки самое главное это, конечно же, семья. Олимпийские медали приносят радость в момент их завоевания, а всю оставшуюся жизнь ты не будешь им так радоваться, как своим детям», – поделилась Дарья.
После завершения удивительной карьеры у Домрачевой, наконец-то, нашлось время и на себя. Она открыла интернет-магазин одежды. Но скучала по спорту. Даже пробовала себя в других видах.
«Собираюсь отправиться в теплые какие-то края, где я хочу попрактиковать себя в серфинге», – добавила спортсменка.
Сейчас Домрачева вместе с Уле-Эйнаром и дочкой живут в Монако. Много путешествуют. Не забывают и про Беларусь. Здесь у них квартира и загородный дом на берегу Минского моря. Особняк биатлонистки в Лапорвичах знают все. Он выделяется и архитектурой, и своими размерами. С виду напоминает лайнер или горные спуски. На крыше барбекю, а неподалеку теннисный корт.
Домрачева самая титулованная биатлонистка мира. На ее примере выросло целое поколение спортсменов. И не только в Беларуси. Сейчас вместе с мужем готовят китайскую сборную к домашней Олимпиаде.
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