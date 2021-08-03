ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

03.08.2021 17:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МИД Беларуси заявил, что считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве отметили, что Минск в 2021 году предлагал Брюсселю провести консультации по вопросам миграции, но не получил ответа.

Екатерина Забенько, СТВ:
Еврочиновники и власти соседней страны в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью.

МИД Беларуси считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

«Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее», – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в интервью ТАСС. И добавил: «Это тот самый случай, когда кто-то пытается переложить свои проблемы с больной головы на здоровую, и Евросоюз неуклюже пытается использовать ситуацию на белорусско-литовской границе для демонстрации единства и солидарности».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. МИД Беларуси заявил, что считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пойдём в места, где баскетбол 3x3 занимает устойчивые позиции. Максим Рыженков о создании спортивных площадок в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by