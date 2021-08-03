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Пойдём в места, где баскетбол 3x3 занимает устойчивые позиции. Максим Рыженков о создании спортивных площадок в стране
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на спортивных площадках.
Так, новая игровая зона появилась 3 августа на территории водохранилища «Дрозды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Строительство площадки реализовано в рамках проекта «Спорт для всех», цель которого – создание безопасных и комфортных условий для круглогодичных занятий физической культурой.
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Пойдём в места, где баскетбол 3x3 занимает устойчивые позиции. Максим Рыженков о создании спортивных площадок в стране
Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на...
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