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«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь установили восемь баскетбольных щитов как для самых маленьких игроков, так и для профессиональных спортсменов.
На площадке для взрослых расположены два корта, на которых уложено профессиональное покрытие. К услугам маленьких посетителей зоны – «баскетбольное дерево» с пятью щитами, расположенными на разной высоте, поэтому каждый ребенок, независимо от возраста и роста, сможет попробовать себя в этом виде спорта.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Строительство площадки реализовано в рамках проекта «Спорт для всех», цель которого – создание безопасных и комфортных условий для круглогодичных занятий физической культурой.
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«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку
Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на...
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