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«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку

03.08.2021 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку

Так, новая игровая зона появилась 3 августа на территории водохранилища «Дрозды».

«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку

«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку

Здесь установили восемь баскетбольных щитов как для самых маленьких игроков, так и для профессиональных спортсменов.

«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку

«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку

На площадке для взрослых расположены два корта, на которых уложено профессиональное покрытие. К услугам маленьких посетителей зоны – «баскетбольное дерево» с пятью щитами, расположенными на разной высоте, поэтому каждый ребенок, независимо от возраста и роста, сможет попробовать себя в этом виде спорта.

«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
В планах развитие всех видов спорта, особенный упор на открытые площадки, находящиеся как вдоль нашей магистральной велодорожки, а это проект долгосрочный, чтобы мы насыщали велодорожку различными спортивными объектами. Ну и также создание должной, хорошей спортивной инфраструктуры во дворах.

«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку

Строительство площадки реализовано в рамках проекта «Спорт для всех», цель которого – создание безопасных и комфортных условий для круглогодичных занятий физической культурой.

 
 
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Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на...
 
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