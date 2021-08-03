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Били даже детей. Мигранты показали следы побоев и рассказали, что с ними делали на литовской границе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пограничникам помогали военная полиция и кинологи с собаками (
В доказательство – вот эти кадры. Мигранты показывают свои тела и следы от побоев.
Эта группа нелегалов направлялась в Литву. Часть из них смогла пройти на территорию соседнего государства, а группу из 15 человек встретил заградительный отряд. Их жестоко избили, применяли дубинки и электрошокеры.
– Они использовали электрошокеры?
Екатерина Забенько, СТВ:
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Били даже детей. Мигранты показали следы побоев и рассказали, что с ними делали на литовской границе
Новости Беларуси. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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