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Били даже детей. Мигранты показали следы побоев и рассказали, что с ними делали на литовской границе

03.08.2021 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пограничникам помогали военная полиция и кинологи с собаками (подробнее здесь).

Били даже детей. Мигранты показали следы побоев и рассказали, что с ними делали на литовской границе

В доказательство – вот эти кадры. Мигранты показывают свои тела и следы от побоев.

Били даже детей. Мигранты показали следы побоев и рассказали, что с ними делали на литовской границе

Били даже детей. Мигранты показали следы побоев и рассказали, что с ними делали на литовской границе

Эта группа нелегалов направлялась в Литву. Часть из них смогла пройти на территорию соседнего государства, а группу из 15 человек встретил заградительный отряд. Их жестоко избили, применяли дубинки и электрошокеры.

Били даже детей. Мигранты показали следы побоев и рассказали, что с ними делали на литовской границе

Они использовали электрошокеры?
– Да.
– Они били вас оружием?
– Да. Даже детей.
– Может быть делали выстрел в воздух?
– Нет.
– Передергивали и в спину толкали, и били прикладами.

Били даже детей. Мигранты показали следы побоев и рассказали, что с ними делали на литовской границе

Екатерина Забенько, СТВ:
К слову, принуждение к депортации не отрицают и сами власти Литвы. Эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел этой страны, заявив, что «применение силы против мигрантов на границе будет зависеть от их поведения. И пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию». Вот она – демократия по-европейски.

 
 
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Новости Беларуси. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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