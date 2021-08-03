«Беларуськалий» сообщил подробности гибели двух рабочих на Петриковском ГОКе

ОАО «Беларуськалий» сообщило подробности гибели двух рабочих на Петриковском горно-обогатительном комбинате.



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«Во время разгрузки конвейерных роликов с машины МД-6 работниками ОАО "Трест Шахтоспецстрой" в руднике Петриковского рудоуправления произошел несчастный случай. В результате погибли подземные электрогазосварщики треста Вадим Лысковец (1994 г.р.) и Александр Журавлевич (1988 г.р.)», — говорится в сообщении официального телеграм-канала предприятия.

Причины произошедшего устанавливаются. На месте работают представители комиссии по расследованию несчастного случая и сотрудники Следственного комитета.