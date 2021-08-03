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Как помочь семье, которая оказалась в бедственном положении после ареста мужа и отца
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Строитель Павел Недбайло уже восемь месяцев находится в СИЗО.
Павла Недбайло задержали в Минске 29 сентября 2020-го, его обвиняют в подготовке и участии в массовых беспорядках и подготовке к порче имущества в особо крупных размерах,
«Мы его не видели, поддерживаем только передачами и письмами.
Павел с юности работает строителем, и за это время стал специалистом широкого профиля. Паша был нашей основной финансовая поддержкой, после его задержания мы оказались в бедственном положении», – обращается к неравнодушным семья Павла.
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Строитель Павел Недбайло уже восемь месяцев находится в СИЗО.
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