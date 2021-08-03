Как помочь семье, которая оказалась в бедственном положении после ареста мужа и отца

Источник материала: Салiдарнасць

Строитель Павел Недбайло уже восемь месяцев находится в СИЗО.





Павла Недбайло задержали в Минске 29 сентября 2020-го, его обвиняют в подготовке и участии в массовых беспорядках и подготовке к порче имущества в особо крупных размерах, сообщают организаторы сбора помощи семье арестованного.

«Мы его не видели, поддерживаем только передачами и письмами.

Павел с юности работает строителем, и за это время стал специалистом широкого профиля. Паша был нашей основной финансовая поддержкой, после его задержания мы оказались в бедственном положении», – обращается к неравнодушным семья Павла.

Здесь можно прочитать о том, как помочь семье, где сразу двое политзаключенных – братьев.