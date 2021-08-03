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Госпогранкомитет РБ проводит учения на границе с Литвой

03.08.2021 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о начале комплексных оперативно-тактических учений с Гродненской пограничной группой на границе с Литвой.

«[Учения] продлятся до 12 августа и предусматривает три этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории», - сказано в сообщении ведомства.

«Основными целями учения являются совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа пограничной службы руководить штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности», - отмечается в сообщении.

Госпогранкомитет не анонсировал учения на границе, которые начались сразу после того, как литовские пограничники начали разворачивать группы мигрантов обратно на территорию Беларуси.

«Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке», - подчеркивается в сообщении.

 
 
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Госпогранкомитет Беларуси сообщил о начале комплексных оперативно-тактических учений с Гродненской пограничной группой на границе с Литвой.
 
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