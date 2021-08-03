Трюдо проиграл Байдену кусок копченого мяса













Премьер-министр Канады Трюдо подарил президенту США Джо Байдену копченое мясо, потому что тот выиграл пари. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 3 августа.





В июне Байден и Трюдо поспорили, чья хоккейная команда победит в финале Кубка Стэнли, о чем договорились на странице канадского премьера в Twitter.





В финале кубка американский клуб Тампа разбил канадский Монреаль.





Вчера главы США и Канады поговорили по телефону, Байден поблагодарил Трюдо за копченое мясо по-монреальски, направленное в качестве поздравления.







