ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трюдо проиграл Байдену кусок копченого мяса

03.08.2021 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Джастин Трюдо и Джо Байден поспорили на итог финала хоккейного Кубка Стэнли. За выигрыш Байден получил от Трюдо копченое мясо.




Премьер-министр Канады Трюдо подарил президенту США Джо Байдену копченое мясо, потому что тот выиграл пари. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 3 августа.

В июне Байден и Трюдо поспорили, чья хоккейная команда победит в финале Кубка Стэнли, о чем договорились на странице канадского премьера в Twitter.

В финале кубка американский клуб Тампа разбил канадский Монреаль.

Вчера главы США и Канады поговорили по телефону, Байден поблагодарил Трюдо за копченое мясо по-монреальски, направленное в качестве поздравления.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джастин Трюдо и Джо Байден поспорили на итог финала хоккейного Кубка Стэнли. За выигрыш Байден получил от Трюдо копченое мясо.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by