ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Global Athlete призвало МОК отстранить НОК Беларуси

03.08.2021 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международное сообщество спортсменов Global Athletes призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу НОК Беларуси из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая подверглась попыткам депортировать ее на родину.

«Global Athlete призывает МОК немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и разрешить всем белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. 

Предполагаемое похищение белорусского олимпийского спортсмена Кристины Тимановской со стороны НОК Беларуси является еще одним примером жестокого обращения со спортсменами в Беларуси», — говорится в заявлении.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Беларусь.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международное сообщество спортсменов Global Athletes призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу НОК Беларуси из-за ситуации с легкоатлеткой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина сделает все возможное для расследования дела Шишова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by