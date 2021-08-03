Global Athlete призвало МОК отстранить НОК Беларуси

«Global Athlete призывает МОК немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и разрешить всем белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом.





Предполагаемое похищение белорусского олимпийского спортсмена Кристины Тимановской со стороны НОК Беларуси является еще одним примером жестокого обращения со спортсменами в Беларуси», — говорится в заявлении.





Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск . Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Беларусь.





Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.







