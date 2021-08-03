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МИД Беларуси: мигранты бегут в ЕС не только через Беларусь, но стонет только Литва

03.08.2021 17:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МИД Беларуси: мигранты бегут в ЕС не только через Беларусь, но стонет только Литва
Анатолий Глаз
Бездоказательными считает белорусский МИД звучащие в адрес Беларуси обвинения в организации миграционного кризиса на литовской границе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

— Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы, — заявил Анатолий Глаз.

По его словам, еврочиновники и власти Литвы сами осознанно разрушили созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью.

— Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее. А Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленным каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции. И это даже с учетом приостановки программ сотрудничества, ранее согласованных ЕС.


Глаз заявил, что все инициативы Беларуси ЕС игнорирует, на диалог с официальным Минском не идет, а также «тщательно обходит истинные причины, провоцирующие массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада имеются корыстные интересы».

По его словам, беженцы и мигранты бегут в Евросоюз не только и не столько через Беларусь — таких маршрутов множество.

— Многие государства Европы, в том числе не имеющие внешних границ, также фиксируют у себя рост числа нелегалов. Но стонет и требует солидарности только Литва. Может быть, властям страны выгодно такое положение дел?

Он еще раз заявил, что белорусские пограничники всегда ответственно подходят к своим международным обязательствам, а наша страна «всегда была и остается открытой к конструктивному сотрудничеству и диалогу для разрешения любых имеющихся трудных вопросов».

По данным официального статистического портала Литвы, с начала года литовскую границу незаконно пересекли немногим более 4026 человек. То есть в 54 раза больше, чем за весь прошлый год. Из общего числа нелегалов только девять проникли в страну не с территории Беларуси. Подавляющее большинство иностранцев пришли в Литву через гродненский участок белорусской границы.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила в понедельник, что миграционный кризис в Литве следует расценивать как провокацию белорусского режима.

Накануне Литва приняла решение пришедших из Беларуси мигрантов отправлять в Беларусь.
 
 
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С начала года литовскую границу незаконно пересекли немногим более 4026 человек.
 
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