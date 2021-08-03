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Задержали тренера по плаванию, который насиловал детей в Витебске

03.08.2021 17:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержали тренера по плаванию, который насиловал детей в Витебске
Иллюстративное фото
По данным МВД, он изнасиловал 12 мальчиков. Семь лет мужчина скрывался за границей.

В Москве задержан 55-летний житель Витебска, которого обвиняют в сексуальных преступлениях в Беларуси. Мужчина был тренером по плаванию, имел доверие среди учеников. По данным МВД, изнасиловал 12 мальчиков.

Семь лет тренер скрывался за границей. Сейчас проверяют, имел ли он отношение к еще пяти насильственным эпизодам. Если вы стали жертвой или были свидетелем преступлений, позвоните в милицию по номеру 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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