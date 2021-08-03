|
Задержали тренера по плаванию, который насиловал детей в Витебске
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В Москве задержан 55-летний житель Витебска, которого обвиняют в сексуальных преступлениях в Беларуси. Мужчина был тренером по плаванию, имел доверие среди учеников. По данным МВД, изнасиловал 12 мальчиков.
Семь лет тренер скрывался за границей. Сейчас проверяют, имел ли он отношение к еще пяти насильственным эпизодам. Если вы стали жертвой или были свидетелем преступлений, позвоните в милицию по номеру 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семь лет тренер скрывался за границей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)