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Премьер Польши поговорил с Кристиной Тимановской

03.08.2021 17:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Премьер Польши поговорил с Кристиной Тимановской
Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters
Политик заверил, что Польша окажет спортсменке необходимую помощь.

«Я после разговора с отважной Кристиной Тимановской. Я заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность Польши. В ближайшие дни она вылетит в Варшаву, где сможет продолжить спортивную карьеру и получить дальнейшую помощь», — написал Матеуш Моравецкий в Твиттере.
 
 
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В ближайшие дни спортсменка вылетит в Варшаву
 
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