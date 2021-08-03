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Премьер Польши поговорил с Кристиной Тимановской
Источник материала: UDF
Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters
«Я после разговора с отважной Кристиной Тимановской. Я заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность Польши. В ближайшие дни она вылетит в Варшаву, где сможет продолжить спортивную карьеру и получить дальнейшую помощь», — написал Матеуш Моравецкий в Твиттере.
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В ближайшие дни спортсменка вылетит в Варшаву
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