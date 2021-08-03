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Со стороны стран Запада пока ответов не поступало. Какие факты уже известны о геноциде белорусского народа?

03.08.2021 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Генпрокуратура продолжает расследование по факту геноцида белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже допросили более 4 500 свидетелей.

Какие факты уже известны следователям? Подробности в программе «Постскриптум».

Со стороны стран Запада пока ответов не поступало. Какие факты уже известны о геноциде белорусского народа?

Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Что подтолкнуло белорусов массово обращаться в Генпрокуратуру с личными историями своих семей? 

Со стороны стран Запада пока ответов не поступало. Какие факты уже известны о геноциде белорусского народа?

Николай Щекин, политолог:
Те методы, которые применялись на нашем обществе в поствыборное время, очень уж напоминали как раз методы, которые применялись во время Великой Отечественной войны.

Списки живых и умерших преступников, виновных в уничтожении белорусов. Уникальные материалы, которые способны приравнять события в Беларуси во время войны к холокосту. Готова ли мировая общественность принять историческую правду?

Со стороны стран Запада пока ответов не поступало. Какие факты уже известны о геноциде белорусского народа?

Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде:
Со стороны стран Запада пока на наши обращения ответов не поступало.

Подробности самого громкого и масштабного в истории независимой Беларуси расследования раскроют эксперты в программе «Постскриптум». Смотрите во вторник, 3 августа, в 22:00 на телеканале СТВ.

 
 
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Новости Беларуси. Генпрокуратура продолжает расследование по факту геноцида белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе...
 
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