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Со стороны стран Запада пока ответов не поступало. Какие факты уже известны о геноциде белорусского народа?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Генпрокуратура продолжает расследование по факту геноцида белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже допросили более 4 500 свидетелей.
Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Что подтолкнуло белорусов массово обращаться в Генпрокуратуру с личными историями своих семей?
Николай Щекин, политолог:
Списки живых и умерших преступников, виновных в уничтожении белорусов. Уникальные материалы, которые способны приравнять события в Беларуси во время войны к холокосту. Готова ли мировая общественность принять историческую правду?
Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде:
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Со стороны стран Запада пока ответов не поступало. Какие факты уже известны о геноциде белорусского народа?
Новости Беларуси. Генпрокуратура продолжает расследование по факту геноцида белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе...
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