Силовики возобновили охоту на музыкантов протеста

Источник материала: Салiдарнасць

Во время празднования дня рождения солистки группы Irdorath были задержаны 16 человек.





2 августа под Минском силовики задержали компанию, отмечавшую день рождения солистки фэнтези-фолк группы Irdorath Надежды Калач.

В сообщении ГУБОПиК говорится о группе «волынщиков», которая во время прошлогодних протестов «неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан».

Как сообщают правозащитники, известны фамилии восьми задержанных: Антон Шнып, Надежда Калач, Петр Марченко, Дмитрий Шиманский, Владимир Калач, Алексей Павлюченя, Юлия Юницкая (Марченко), Александр Синкевич. По предварительной информации, их обвиняют в неповиновении (ст. 24.3 КоАП).

На данный момент известно, что шестерых из задержанных признали подозреваемыми в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.

В отношении остальных были составлены административные протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании.

Напомним, что ранее силовики неоднократно задерживали музыкантов, которые играли дворовые концерты. Павел Аракелян, Александр Помидоров, лидер Gods Tower Всеволод Новожилов – это неполный список музыкантов, попавших под преследование силовиков. 20 июля этого года был задержан музыкант TonqiXod Максим Субоч.