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Всё зависит от должности. Какие есть ограничения для девушек в армии?

03.08.2021 18:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Нужна ли служба для женщины, в чем плюсы?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Какие ограничения?

Всё зависит от должности. Какие есть ограничения для девушек в армии?

Наталья Михаленя, лейтенант, офицер финансово-экономического управления командования сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Ограничения на законодательном уровне. Возможно, выезды за пределы Беларуси. В ряд стран можно, в ряд стран нельзя. В зависимости от занимаемой должности. Ограничения службы в том, что в наряды ходишь, в суточные заступаешь. В то же время твои ровесники, например, ходят и отдыхают, а ты в это время защищаешь свою страну. Может, они такие и минимальные, но я горжусь.

Алена Родовская:
Мне кажется, к ним можно привыкнуть.

Всё зависит от должности. Какие есть ограничения для девушек в армии?

Игорь Лопатюк, главный специалист по идеологической работе и работе со СМИ ДОСААФ:
Это сознательный выбор, отметает всю шелуху. Вы правы, что одна может позволить себе макияж шикарный, ходить в салоны, а второй говорят, что в строю это неуместно. Может, это и некрасивое слово «шелуха», но эти все ограничения, если выбор сознательный, остаются незаметными.

Наталья Михаленя:
Никто не запрещает тебе делать макияж. Здесь немного в другом плане ограничения.

Всё зависит от должности. Какие есть ограничения для девушек в армии?

Ирина Позняк, капитан, военный психолог:
Это любимое дело, которое стирает все ограничения. Ты просто мотивирован на службу.

Игорь Лопатюк:
Говорят, что Суворовское училище – это потерянное детство. Не знаю, сколько лет мне еще отведено на этой земле, но я всегда буду говорить, что я это помню с такой благодарностью. То, что я там получил, этому всему я обязан был все 30 лет службы.

Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:
А что такое мотивация для девушки? Это заработная плата? Это должность, звание? Что это?

Всё зависит от должности. Какие есть ограничения для девушек в армии?

Александра Никифорова, капитан в запасе, первая выпускница Военной академии Республики Беларусь:
Я поступала в 1998 году в Военную академию, зарплата была у офицеров 30 долларов. Это точно не про зарплату. Мотивация – это я знаю, что я буду уместна в этой среде, я хочу реализовать свои способности, возможности в этой среде. Не с целью конкуренции с мужчиной.

Юлия Артюх:
Получается, физические свои возможности.

Александра Никифорова:
Да, физические возможности. Применить.

Всё зависит от должности. Какие есть ограничения для девушек в армии?

Наталья Михаленя:
А еще гордость за то, что ты офицер.

Александра Никифорова:
Однозначно гордость.

Алена Родовская:
А как мы гордимся, что у нас отец офицер, муж офицер. Это гордость.

Всё зависит от должности. Какие есть ограничения для девушек в армии?

Игорь Лопатюк:
Когда в детстве мальчишки и девчонки вперемешку бегают, про одну из девчонок говорят: «Это наш пацан». Мы не говорим, что их тотально много, но это те девчонки в брюках, которые вырастают и говорят, что им нужно что-то солидное.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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