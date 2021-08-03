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"Забрали деньги и телефоны" Нелегалы рассказали, как их выдворили из Литвы обратно в Беларусь

03.08.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 августа телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео, на котором нелегальные мигранты утверждают, что при переходе границы литовцы отправили их назад.

На видео видно семь человек, которые находятся в лесу. «Желтые сливы» утверждают, что их было 15. Они заявили, что якобы литовские пограничники забрали у них телефоны и деньги, а после отправили в Беларусь, сообщает telegraf.by

Они также сообщили, что почти все из Ирака. Только один человек прибыл из Африки (сначала жил в Камеруне, после в Гане).


На канале выложены еще несколько видео. На одном из них африканец утверждает, что на границе с Литвой его и друга стали задерживать. «Друг убежал, а я поднял руки вверх. Они [кто — непонятно — прим.ред.] стал бить, бить меня и положили вниз», — сказал он.


На следующем видео иностранец больше объясняет жестами. По версии «Желтых слив», он заявил, что женщин окружили (показал руками круг) и стали избивать ногами (показал движение ногой).


Неизвестно, кто снимал видео. Также непонятно, куда делись женщины, про которых рассказывают на видео. Нет и доказательств, что задерживали и якобы избивали фигурантов видео литовские пограничники.

Ранее сообщалось, что власти Литвы решили направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.

3 августа замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс рассказал, что «в Швенчёнском, Шальчининкском и Игналинском районах были задержаны при попытке перейти границу и выдворены в Беларусь несколько десятков человек».

ГПК РБ уже обвинил Литву в нарушении прав человека: якобы выдворенные из Литвы обратно в Беларусь мигранты имеют признаки телесных повреждений, "они подавлены".
 
 
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3 августа телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео, на котором нелегальные мигранты утверждают, что при переходе границы литовцы отправили их назад.
 
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