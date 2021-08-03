Почему облигации Банка Развития - для служебного пользования?

Инфобанк В этом постановлении пункт №1 скрыт и помечен "Для служебного пользования", отмечает





Что же такого секретного в первом пункте?





Мы не знаем.





Но знаем точно, что облигации Банка развития Республики Беларусь позиционируются как: " Облигации ОАО "Банк развития Республики Беларусь" – надежный и высокодоходный способ инвестирования денежных средств предприятий и финансовых организаций.





Преимущества вложения денежных средств в облигации ОАО "Банк развития Республики Беларусь":





высокая доходность вследствие наличия льготного налогообложения доходов по облигациям. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь доходы, полученные от реализации и погашения облигаций Банка развития, включая процентный доход, налогом не облагаются;





надежность инвестиций: согласно пункту 2-1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 года № 261 "О создании открытого акционерного общества «, Банк развития Республики Беларусь», Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Банка развития, возникающим в связи с выпуском, обращением и погашением облигаций Банка развития;





облигации Банка развития включены в ломбардный список ценных бумаг, принимаемых Национальным банком Республики Беларусь в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов (коэффициент обеспечения обязательств – 0,95);

облигации банка прошли процедуру листинга на ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и свободно обращаются на вторичном рынке."





Облигации — это фактически долговые расписки. Их выпускает эмитент — компания (или государство, оно тоже может быть эмитентом), которой нужны деньги.





Люди покупают облигации и таким образом дают свои деньги взаймы этой компании, рассчитывая получить определенный доход. Полная сумма, сроки и размер выплат этого дохода (если планируется несколько платежей), как правило, известны при покупке.





Возможность заранее оценить свою выгоду — это то, чем облигация отличается от других ценных бумаг.





В установленный срок происходит погашение облигаций, то есть эмитент выплачивает их владельцам номинальную стоимость, указанную на самих облигациях.





Основной риск для инвестора — банкротство компании-эмитента. В этом случае он может потерять вложенные деньги: в отличие от депозитов они не защищены системой страхования вкладов.





В данный момент на рынке присутствуют облигации Банка Развития РБ разных годов выпуска, но есть такая закономерность: чем более поздний выпуск, тем на больший срок выпускаются облигации.





Если в 2016 году срок обращения был 5 лет, то уже в 2018 году срок размещения увеличился до 7 лет, а срок обращения до 6 лет. В 2019 срок обращения еще увеличился - уже до 10 лет. А в последних выпусках срок обращения уже 15 лет.





#1#





Так как недавно были увеличены лимиты на директивное кредитование, то скорее всего наращивается выпуск облигаций Банка Развития РБ, чтобы иметь денежные средства на финансирование государственных программ.





Но кто выступит покупателем этих облигаций?





Люди даже на банковские вклады свои деньги несут не очень охотно. А тут облигации, да еще на срок 15 лет.





Возможен вариант добровольно-принудительной продажи белорусским банкам этих облигаций. Так как банковский сектор показал прибыль, то возможно "жирных котов" заставят направить часть этой прибыли на закупку облигаций.





Но это только предположения.