Нацполиция Украины рассматривает две основные версии гибели белоруса Шишова

На данный момент у следствия две основные версии гибели гражданина Беларуси, директора Белорусского дома в Украине Виталия Шишова — самоубийство и убийство с имитацией самоубийства, заявил на брифинге 3 августа в Киеве начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.





Он сообщил, что следствие располагает записью с камеры видеонаблюдения из подъезда, на которой зафиксировано время выхода Шишова из дома 2 августа, а также во что он одет, передает БелаПАН .

После 15:00 2 августа, сказал он, поступило два сообщения — в Святошинское районное управление полиции Киева, второе — в главное управление полиции Киевской области. По его словам, подруга Шишова сообщила в полицию, что Виталий с самого утра вышел из дома на пробежку и не вернулся.

«Сразу после этого на место проживания выехала следственно-оперативная группа — полиция, кинологи. Присоединились представители Национальной гвардии, неравнодушные люди — волонтеры. Поиски длились до 22 часов. <…> Место, где мы вели поиски, — достаточно большая лесистая территория, поросшая кустарником, тяжело проходимая, поэтому много часов мы с волонтерами занимались поисками Виталия. Наступила темнота, и было решено поиски продолжить в 5 часов утра сегодня, 3 августа. За ночь мы разбили территорию лесного массива на соответствующие квадраты. Дополнительно задействовали сотрудников полиции и нацгвардии, и примерно за два часа и сорок минут, в 7:40, было найдено тело трагически погибшего Шишова Виталия».

Глава украинской полиции сообщил, что около тела Шишова был обнаружен его мобильный телефон, а также след. «Изучаем, чей это след — самого Виталия или кого-то еще», — пояснил он.

Первичный осмотр показал, что у Шишова содрана кожа на носу, колене левой ноги и груди, небольшая ссадина на верхней губе. «Это характерно для падения, как сказали эксперты», — сказал Клименко. На уточнение, возможно ли, что это следы избиения, он ответил: «На это может ответить только экспертиза».

«Следователи проверяют версии, в частности, совершение самоубийства, совершение убийства с имитацией самоубийства. Это на данный момент. <…> Это две основные версии. Хотя мы не исключаем, что во время расследования возникнут и другие версии», — заявил полицейский чиновник.

По его словам, ситуацию прояснят результаты опроса свидетелей, анализа записей видеокамер, проведения следственных экспериментов и ряда уже назначенных экспертиз — судебно-медицинской, гистологической, токсикологической, медико-криминалистической и молекулярно-генетической.

«Кроме того, мы параллельно изучаем образ жизни потерпевшего, его общественную деятельность», — добавил Клименко.

Вместе с тем начальник полиции сообщил, что еще 2 августа было начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

На вопрос, было ли известно о возможной слежке за Шишовым, Клименко ответил, что белорус с такими обращениями в полицию ни в прошлом, ни в этом году не обращался.

Как сообщалось, белорус Виталий Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Он пропал 2 августа — не вернулся с утренней пробежки.

Виталий Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине (БДУ), говорится в заявлении этой общественной организации, размещенном в телеграм-канале БДУ.

«Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси. В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине», — отмечают коллеги Шишова.

По их словам, «за Виталиком велась слежка». «О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации, — говорится в заявлении. — Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума».

«Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса, — заявляют представители БДУ. — Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!»