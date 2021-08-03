Котов: «У МОКа есть еще несколько шагов, которые комитет может предпринять в отношении коллег из Беларуси»

Источник материала: Салiдарнасць

Чем обернется спортивный скандал с участием белорусского НОК и стоит ли ждать серьезных последствий?





Анатолий Котов. Фото из личного архива

Бывший глава Национального олимпийского комитета Анатолий Котов в интервью Филину прокомментировал ситуацию вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской и белорусского НОК.

— В первую очередь, это нарушение прав спортсмена, которое отражает всю ситуацию с правами человека в стране в целом, — отмечает Анатолий Котов. — Спортсмены, особенно те, которые едут на Олимпийские игры, — это селекция лучших из лучших. Но если власти не в состоянии нормально относиться даже к тем, чьи результаты можно было бы использовать для легитимизации самих себя, сложно говорить о том, что в стране что-то поменялось. Слитые разговоры с Кристиной также показывают уровень отношения к «лучшим из лучших».

Первоначально важна реакция международного спортивного сообщества. И если будет подтвержден факт нарушения, встанет вопрос по нарушению прав человека в стране в целом.

В некотором смысле, этот кейс похож на то, что случилось с Романом Протасевичем. Только тогда посадили самолет, чтобы с него снять человека, а тут не удалось посадить человека в самолет, чтобы его доставили в Беларусь.

Сама по себе международная шумиха вокруг не даст замести все под плинтус. Сор из избы не хотели выносить, когда его было немного. Это был исключительно спортивный вопрос. Сейчас уже это дело международного масштаба. Белорусы с международных стартов, мероприятий не убегали и не просили политического убежища. Это уже повторение страшных советских практик.

Сейчас все смотрят на реакцию МОКа. Сегодня они начали расследование: почему НОК вместо того, чтобы защищать права своего спортсмена, унижает, угрожает и чуть ли не насильственно вывозит человека с соревнований в Беларусь. Где ни как спортсменку, ни как личность Кристину ничего хорошего не ждало. Муж покинул страну, к ее родителям уже пришли пока просто «поговорить по душам», но за такими беседами дальше может следовать более серьезная акция, например, увольнения.

Но все еще зависит от того, как себя будут вести власти. С учетом того, что происходит сейчас в официальном медиапространтстве Беларуси, где из Кристины делают чуть ли не сумасшедшую наркоманку, предсказуемо, что скандал сами же нелигитимные власти Беларуси и будут разогревать.

Желая очернить спортсменку, они сами помогают сделать из спортивного локального кейса большой международный скандал, в очередной раз демонстрируя то, что никакая ситуация в Беларуси не нормализовалась. Не то, что о политике нельзя говорить, а нельзя критиковать своего начальника в любой сфере. Потому что всегда можно нарваться на такую ситуацию. А в безопасности себя можно ощущать, находясь только за пределами страны. Желательно не в России и не в Украине. Потому что из России — выдают, а в Украине — убивают.

По словам собеседника, организация Global Athlete, которая призвала МОК приостановить работу НОК в Беларуси, достаточно авторитетная. К ней прислушиваются, поскольку она существует не один год и с основной своей задачей справляется на «отлично».

— Это негосударственная международная организация, которая занимается защитой прав атлетов. Поэтому Международный олимпийский комитет будет вынужден принять призыв и как-то на него отреагировать. Хотя, они уже начали это делать: открытое расследование по делу Кристины Тимановской начато.

Что из всей этой истории следует? Национальный олимпийский комитет и так находится под санкциями за то, что не защищал спортсменов, которые подвергались репрессиям в прошлом году. Кроме того, не признаны результаты выборов в НОК. То есть с точки зрения МОК — Виктор Лукашенко является нелегитимным президентом комитета.

Кстати, руководитель белорусской делегации Дмитрий Довгаленок в прошлом году также попал в список лиц, которым было запрещено посещать Олимпийские мероприятия. Собеседник отмечает, что санкции были введены против членов Исполкома:

— А в этом году Довгаленок уже является не членом Исполкома, а вице-президентом НОК. Странная юридическая конструкция. Белорусский Фонд спортивной солидарности обратил на это внимание, но ответа они пока не получили.

Сейчас Дмитрий Довгаленок находится на Олимпийских играх. Но опять же, в ходе расследования дела Кристины Тимановской, есть аргументы и доказательства, что он напрямую причастен к принятию решений по спортсменке.

Довгаленок повел себя не как защитник прав спортсменов, а как спортивный функционер, который просто выполняет команды. То же самое можно сказать и о главном тренере сборной Беларуси по легкой атлетике.

Бывший чиновник отмечает, что у МОКа есть еще несколько шагов, которые комитет может предпринять в отношении коллег из Беларуси.

— Во-первых, комитет может расширить список лиц, которым запрещено принимать участие в любых мероприятиях под эгидой МОКа. Этот запрет носит пожизненный характер.

Во-вторых, можно поднять вопрос об использовании национальной символики при выступлениях белорусских команд. МОК может запретить использовать существующие гимн и флаг. То есть спортсмены если и будут допускаться, то под нейтральным флагом международного олимпийского движения и без исполнения гимна.

Это очень серьезный имиджевый удар, потому что единственное, что сейчас заботит действующую власть с точки зрения Олимпийских игр, — это как раз имидж: медали, флаг и гимн.

Раньше можно было говорить, что НОК не защищает права спортсменов, сейчас же комитет напрямую причастен к их нарушениям. Поэтому может быть принято решение об остановке признания Национального олимпийского комитета Беларуси. А это означает, что все официальные контакты до устранения нарушений будут прерваны, вся финансовая помощь, которая до сих пор каким-то образом оказывается, будет приостановлена.

И самое главное: белорусские спортсмены в таком случае смогут участвовать в Олимпийских играх как нейтральные спортсмены. То есть команды Республики Беларусь больше не будет. Это самая серьезная санкция, которую может применить МОК по отношению к Беларуси.

Собеседник считает, что суровых действий в отношении НОКа Беларуси можно ожидать уже после окончания Олимпийских игр.

— Нужно время на расследование, это бюрократическая процедура, которая может длиться несколько недель, месяц. Инструменты, которые для этого есть, я назвал выше. А что именно это будет — решать МОКу, но случай действительно из ряда вон выходящий, — заключает Анатолий Котов.