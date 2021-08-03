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Руководство ЗБС «Бацькаўшчына» покинуло Беларусь из-за угрозы лишения свободы

03.08.2021 18:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Руководитель ЗБС (Объединения беларусов мира) «Бацькаўшчына» Алена Маковская и председатель совета организации Нина Шидловская ыбли вынуждены покинуь Беларусь после обысков в оргназации в середине июля.

«Действия силовиков против организации не закончились обыском и опечатыванием офиса: не найдя руководство в офисе, представители правоохранительных органов отправились домой к главе организации Елене Маковской и председателю совета Нине Шидловской, которые были вынуждены срочно покинуть страну и до сих пор находятся за границей», - говорится в сообщении пресс-центра «Бацькаўшчыны».

Как сообщалось, обыск в офисе организации прошел 14 июля и был опечатан силовиками.

Кроме того, в сообщении говорится о том, что организация получила два предупреждения Минюста, что позволяет ведомству в любой момент запустить процедуру ликвидации.

«6 июля «Бацькаўшчына» получила запрос из Минюста о предоставлении информации по 34 пунктам до 12 июля. Все документы были поданы организацией в полном объеме и в срок. Однако 14 июля в офисе Объединения был проведен обыск… Руководство организации до настоящего времени не получило информации о причинах обыска, что конфисковали представители Следственного комитета, так как до сих пор не видело ни постановления, ни протокола. Дверь в офис опечатана, а счет организации заблокирован», - говорится в сообщении организации.

За это время «Бацькаўшчына» получила два предупреждения от Министерства юстиции: первое отсутствие на сайте организации нет финансового отчета за 2020 год, хотя закон разрешает вместо публикации отправлять эту информации непосредственно Минюсту.

«Отчет был представлен в министерство в соответствии с законом 28 февраля, и за это время никаких замечаний не последовало», - сказано в сообщении. Затем, 15 июля Минюст направил в организацию новый документ с рядом замечаний, которые необходимо исправить до 22 июля несмотря на опечатанный офис.

«Батькивщина »получила два письменных предупреждения Министерства юстиции, что позволяет по действующему законодательству ликвидировать организацию в течение года», - отмечается в сообщении, также перечисляется еще несколько претензий ведомства к организации.

 
 
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Руководитель ЗБС (Объединения беларусов мира) «Бацькаўшчына» Алена Маковская и председатель совета организации Нина Шидловская ыбли вынуждены покинуь Беларусь...
 
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