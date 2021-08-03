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По закону и по понятиям. Присяжные оправдали обвиняемого по первому в России делу о ворах в законе

03.08.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По делу проходил житель Томска, который, по версии следствия, контролировал преступность в регионе. Сам он отрицал, что является вором в законе.


фото носит иллюстративный характер, eg.ru

Коллегия присяжных Томского областного суда оправдала обвиняемого по первому в России делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Источники «Коммерсантъ-Сибирь» указали, что четверо присяжных посчитали вину подсудимого доказанной, четверо — не доказанной. При равенстве голосов решение принимается в пользу обвиняемого. В ближайшее время по вердикту присяжных должен быть вынесен оправдательный приговор.

РБК направил запрос в Томский областной суд.

Как следует из картотеки дел суда, имя обвиняемого — Николай Кузьмичев. Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» уточняли, что речь идет о криминальном авторитете по прозвищу Коля Томский.

По версии следствия, обвиняемый имел статус вора в законе, контролировал преступность в регионе и занимал высшее положение в местной криминальной иерархии. Его задержали по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии) в мае 2019 года. Подозреваемый отрицал, что является вором в законе.

Дело против него о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым подобного рода в России. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для лидеров преступных группировок (ОПГ) в апреле 2019-го. С тех пор в российском законодательстве предусмотрена ответственность за сам факт лидерства в криминальной среде. Ранее люди, занимающее высшее положение в преступной иерархии, могли понести наказание только при совершении преступления.
 
 
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По делу проходил житель Томска, который, по версии следствия, контролировал преступность в регионе. Сам он отрицал, что является вором в законе.
 
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