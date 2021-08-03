Гостеприимство по-европейски: власти Литвы принудительно депортируют беженцев в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Литвы принудительно депортировали в Беларусь несколько групп беженцев. Напомним, за несколько месяцев в прибалтийское государство уже попали около четырех тысяч нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году, передает «МИР 24».

Для них организовали лагеря с заборами. Беженцы из Ирака и Камеруна рассказали о том, как к ним отнеслись.

«Я пришел в Литву с одним из своих братьев. Мы бежали от войны, бежали и оказались в Литве. Нас догнали и заставили поднять руки вверх. Отобрали все деньги и еду. И провели на интервью. Но интервью не было. Нас били по всему телу», – посетовал беженец.

«Они били оружием даже детей», – отметили другие беженцы.

В Литве сейчас сотни мигрантов бунтуют из-за плохих условий проживания в лагере. Они отказываются есть и пить. Полиция применила водомет и слезоточивый газ.