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Гостеприимство по-европейски: власти Литвы принудительно депортируют беженцев в Беларусь
03.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из Литвы принудительно депортировали в Беларусь несколько групп беженцев. Напомним, за несколько месяцев в прибалтийское государство уже попали около четырех тысяч нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году, передает «МИР 24».
Для них организовали лагеря с заборами. Беженцы из Ирака и Камеруна рассказали о том, как к ним отнеслись.
«Они били оружием даже детей», – отметили другие беженцы.
В Литве сейчас сотни мигрантов бунтуют из-за плохих условий проживания в лагере. Они отказываются есть и пить. Полиция применила водомет и слезоточивый газ.
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В Литве сейчас сотни мигрантов бунтуют из-за плохих условий проживания в лагере. Они отказываются есть и пить. Полиция применила водомет и слезоточивый газ.
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