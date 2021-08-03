ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гостеприимство по-европейски: власти Литвы принудительно депортируют беженцев в Беларусь

03.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Литвы принудительно депортировали в Беларусь несколько групп беженцев. Напомним, за несколько месяцев в прибалтийское государство уже попали около четырех тысяч нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году, передает «МИР 24».

Для них организовали лагеря с заборами. Беженцы из Ирака и Камеруна рассказали о том, как к ним отнеслись.

«Я пришел в Литву с одним из своих братьев. Мы бежали от войны, бежали и оказались в Литве. Нас догнали и заставили поднять руки вверх. Отобрали все деньги и еду. И провели на интервью. Но интервью не было. Нас били по всему телу», – посетовал беженец.

«Они били оружием даже детей», – отметили другие беженцы.

В Литве сейчас сотни мигрантов бунтуют из-за плохих условий проживания в лагере. Они отказываются есть и пить. Полиция применила водомет и слезоточивый газ.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Литве сейчас сотни мигрантов бунтуют из-за плохих условий проживания в лагере. Они отказываются есть и пить. Полиция применила водомет и слезоточивый газ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Борис Джонсон: Средства для белорусов в этом году будут увеличены втрое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by