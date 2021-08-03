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Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

03.08.2021 19:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

После того, как Байден на прошлой неделе заявил о полном выводе американских войск не только из Афганистана, но еще и из Ирака, поток беженцев, идущий через Литву, может возрасти в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как связаны объекты ЦРУ в Литве и нынешний кризис миграции на литовской границе, рассказывает Андрей Лазуткин.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

Андрей Лазуткин, политолог:
При Байдене в ЦРУ произошли серьезные изменения. Теперь там работают над имиджем организации и снимают вот такие душевные ролики о своих сотрудниках.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

Когда я жил в маленьком южном городке и был геем, мне повезло, что у меня была замечательная и понимающая семья. Я всегда боялся, что я не смогу обсуждать свою личную жизнь на работе. Каково же было мое удивление, когда я давал присягу в ЦРУ и заметил радугу на шнурке тогдашнего директора. Инклюзивность – это главная ценность. Офицеры всех рангов усердно работают над тем, чтобы каждый человек, независимо от его пола, гендерной принадлежности, расы, сексуальной ориентации мог самореализоваться.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

Андрей Лазуткин:
Ну, как говорится, кому сейчас легко. Но потом не удивляйтесь, почему в руководство польского Telegram-канала набрали ребят с определенной половой ориентацией. То, что раньше было просто удобным основанием для вербовки, теперь стало прогрессивным и правильным. Но смотрите, как хитро действуют американцы: вы не можете шантажировать такого сотрудника, поскольку на работе о нем и так все известно. Но, правда, не думайте, что на этой службе он куда-то далеко продвинется. Наш друг Степан Путило не даст соврать.

А как же связаны наши замечательные страны-соседи и все то же ЦРУ? Многим, конечно, может показаться случайным, что основной эмигрантский центр оппозиции был организован в Вильнюсе. Ну, так получилось. Между тем, в 2004 году Литва вступила в НАТО, а уже в 2005-м начала размещать у себя секретные американские объекты. Самый известный из них – это объект в поселке Антавиляй в 20 километрах от Вильнюса. Американцы называют такие объекты центрами допроса.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

Но теперь есть шанс, что властям Литвы все же придется ответить. Европейский суд по правам человека начал слушания по заявлению гражданина Саудовской Аравии Абу Зубайды, которого ЦРУ считает членом «Аль-Каиды», одним из главных организаторов теракта 11 сентября. Зубайда, в свою очередь, рассказал о том, как в литовской тюрьме его пытали, применяя в том числе ставший визитной карточкой американских спецслужб метод утопления. Вложенные деньги, впрочем, не пропадут зря. Литовский департамент госбезопасности – это здание сейчас на его балансе – передал его Имущественному банку, который, судя по всему, уже занимается продажей. Вырученные деньги потратят на нужды литовских спецслужб.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

Андрей Лазуткин:
После скандала тюрьму расформировали. Но как минимум такие же центры допроса были созданы на территории Польши и Румынии. И это не выдумки телеканала СТВ, это факты, которые были установлены Европейским судом по правам человека в 2018 году. Собственно, а что же происходило на территории этих замечательных объектов? Поскольку мы туда проникнуть не можем, давайте посмотрим на аналогичные заведения, например, в Ираке.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

На этих кадрах иракские военнослужащие подвергают заключенного пытке, известной как страппадо [англ. – strappado – прим. ред.]. С каждой минутой боль усиливается до немыслимых пределов. На спину заключенного специально положили груз, чтобы усугубить его мучения. Через час таких пыток жертва, как правило, умирает в чудовищных муках.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

Андрей Лазуткин:
Собственно, вот он – тот порядок, который обеспечили американцы с помощью местных. Теперь американским солдатам не надо мараться, граждане Ирака сами пытают и режут друг друга. А между тем добрый дедушка Байден продолжает раздавать подарки. На прошлой неделе было заявлено, что американцы полностью выводят войска не только из Афганистана, но еще и из Ирака. Там они оставляют после себя вот такие местные формирования, которые вы видели на пленке. Как вы думаете, насколько они будут эффективны без американцев? Ведь придется не руки выкручивать безоружным людям, а воевать с радикальным подпольем. Так что будет ли устойчива власть в Ираке без американцев, и не побегут ли эти люди сначала к нам, а потом в Литву – большой вопрос.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

Андрей Лазуткин:
Ну, то есть Литва, которая совсем недавно помогала ЦРУ пытать людей из Ирака и Афганистана, теперь будет принимать родственников этих людей у себя. Причем сейчас границу с Литвой переходят, можно сказать, обычные туристы. А завтра это могут быть члены иракских вооруженных формирований, когда там начнут разбегаться местная армия и полиция.

Поэтому если Литовская Республика хочет быстрых улучшений для себя, действовать надо более решительно. Как минимум, с территории Литвы должны исчезнуть те подрывные центры, которые сегодня работают против нас. И кто знает – может быть, тогда бывшие иракские военные с боевым опытом не поедут в Беларусь, чтобы потом перейти на территорию братской Литвы.

Ну а с вами были Андрей Лазутки и выпуск «Занимательной политологии».

 
 
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После того, как Байден на прошлой неделе заявил о полном выводе американских войск не только из Афганистана, но еще и из Ирака, поток беженцев, идущий через Литву,...
 
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