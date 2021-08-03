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Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина
Источник материала: СТВ
После того, как Байден на прошлой неделе заявил о полном выводе американских войск не только из Афганистана, но еще и из Ирака, поток беженцев, идущий через Литву, может возрасти в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Когда я жил в маленьком южном городке и был геем, мне повезло, что у меня была замечательная и понимающая семья. Я всегда боялся, что я не смогу обсуждать свою личную жизнь на работе. Каково же было мое удивление, когда я давал присягу в ЦРУ и заметил радугу на шнурке тогдашнего директора. Инклюзивность – это главная ценность. Офицеры всех рангов усердно работают над тем, чтобы каждый человек, независимо от его пола, гендерной принадлежности, расы, сексуальной ориентации мог самореализоваться.
Андрей Лазуткин:
А как же связаны наши замечательные страны-соседи и все то же ЦРУ? Многим, конечно, может показаться случайным, что основной эмигрантский центр оппозиции был организован в Вильнюсе. Ну, так получилось. Между тем, в 2004 году Литва вступила в НАТО, а уже в 2005-м начала размещать у себя секретные американские объекты. Самый известный из них – это объект в поселке Антавиляй в 20 километрах от Вильнюса. Американцы называют такие объекты центрами допроса.
Но теперь есть шанс, что властям Литвы все же придется ответить. Европейский суд по правам человека начал слушания по заявлению гражданина Саудовской Аравии Абу Зубайды, которого ЦРУ считает членом «Аль-Каиды», одним из главных организаторов теракта 11 сентября. Зубайда, в свою очередь, рассказал о том, как в литовской тюрьме его пытали, применяя в том числе ставший визитной карточкой американских спецслужб метод утопления. Вложенные деньги, впрочем, не пропадут зря. Литовский департамент госбезопасности – это здание сейчас на его балансе – передал его Имущественному банку, который, судя по всему, уже занимается продажей. Вырученные деньги потратят на нужды литовских спецслужб.
Андрей Лазуткин:
На этих кадрах иракские военнослужащие подвергают заключенного пытке, известной как страппадо [англ. – strappado – прим. ред.]. С каждой минутой боль усиливается до немыслимых пределов. На спину заключенного специально положили груз, чтобы усугубить его мучения. Через час таких пыток жертва, как правило, умирает в чудовищных муках.
Андрей Лазуткин:
Андрей Лазуткин:
Поэтому если Литовская Республика хочет быстрых улучшений для себя, действовать надо более решительно. Как минимум, с территории Литвы должны исчезнуть те подрывные центры, которые сегодня работают против нас. И кто знает – может быть, тогда бывшие иракские военные с боевым опытом не поедут в Беларусь, чтобы потом перейти на территорию братской Литвы.
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После того, как Байден на прошлой неделе заявил о полном выводе американских войск не только из Афганистана, но еще и из Ирака, поток беженцев, идущий через Литву,...
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