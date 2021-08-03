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Друг Виталия Шишова рассказал о событиях, предшествовавших его гибели

03.08.2021 19:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Друг Виталия Шишова Юрий Щучко рассказал БелаПАН о событиях, предшествовавших его гибели.

Друг Виталия Шишова рассказал о событиях, предшествовавших его гибели

Как сообщалось, утром 3 августа в Киеве был найден повешенным гражданин Беларуси, руководитель Белорусского дома в Украине Виталий Шишов. Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти и рассматривает две версии: самоубийство либо убийство, замаскированное под самоубийство.

Виталию Шишову было 26 лет. Его родители умерли. До осени 2020 года жил в Гомеле. Участвовал в протестах 9—10 августа. В начале октября уехал в Киев из-за преследования властей.

«Он участвовал в акциях солидарности в Киеве, мы там и познакомились. Начали сотрудничать в рамках создания и деятельности Белорусского дома в Украине. Виталий был добрый, не жадный, умеющий зарабатывать деньги — и умеющий их жертвовать на общее дело. Виталий делал сайты, боты. Он не жалел потратить личные деньги на баннеры, плакаты и так далее. Он был владельцем телеграм-канала "БДУ" (Белорусский дом в Украине. — ред.) и сайта», — рассказал Щучко.

По его словам, около недели назад Шишов жаловался ему, что у него «плохие предчувствия», и просил, «если что случится», позаботиться о подруге Божене. «Конкретно — что за предчувствия, с чем связаны — он не говорил. Божена из Речицы, как и я, поэтому он так сказал», — отметил Щучко.

Помимо общественной работы в рамках БДУ Шишов, по словам собеседника, занимался администрированием ряда телеграм-каналов и чатов, которые признаны в Беларуси экстремистскими.

2 августа Шишов вышел на пробежку и не вернулся. На поиски собралось несколько десятков белорусов. «В начале восьмого утра мы нашли Виталия повешенным, позвали полицию. Один из полицейских нам сказал, что у Виталия сломан нос, и добавил: "Плохо сработали". Вы сами можете догадаться, что это значит. Я считаю, что это — показательная казнь, чтобы запугать всех белорусов, которые убежали и сейчас живут в восточноевропейских странах», — сказал Щучко.

Сейчас идет сбор средств на похороны Шишова.

По словам Щучко, белорусская диаспора в Киеве продолжит свою деятельность. «Нас не заставят замолчать. Виталий всегда выступал за консолидацию всех белорусов. И мы будем держаться вместе и давать отпор при попытках белорусских властей причинить вред», — заявил собеседник.

 
Теги: Гомель
 
 
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Друг Виталия Шишова Юрий Щучко рассказал БелаПАН о событиях, предшествовавших его гибели.
 
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