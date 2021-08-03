ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина окажет гуманитарную помощь Литве из-за наплыва мигрантов из Беларуси

03.08.2021 19:25 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Литве гуманитарной помощи в целях сдерживания потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса украинского лидера, передает ТАСС.

"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении. Президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литве для обустройства ее государственной границы.

28 июля украинское правительство приняло решение направить в Литву колючую проволоку для оборудования границы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Литве гуманитарной помощи в целях сдерживания потока нелегальных мигрантов из Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by