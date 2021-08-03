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Украина окажет гуманитарную помощь Литве из-за наплыва мигрантов из Беларуси
Источник материала: АФН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Литве гуманитарной помощи в целях сдерживания потока нелегальных мигрантов из Беларуси.
Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса украинского лидера, передает ТАСС.
"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении. Президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литве для обустройства ее государственной границы.
28 июля украинское правительство приняло решение направить в Литву колючую проволоку для оборудования границы.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Литве гуманитарной помощи в целях сдерживания потока нелегальных мигрантов из Беларуси.
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