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Борис Джонсон: Средства для белорусов в этом году будут увеличены втрое

03.08.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Борис Джонсон на встрече со Светланой Тихановской пообещал увеличить втрое фонд поддержки гражданского общества в Беларуси

Борис Джонсон: Средства для белорусов в этом году будут увеличены втрое
фото: ВВС

Светлана Тихановская,AFP

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Премьер-министр обрисовал шаги, предпринятые Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций против самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании делу помощи белорусскому народу и, в частности, сообщил, что средства, выделяемые на поддержку белорусского гражданского общества в этом году, будут увеличены втрое", - говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.

"Мы решительно поддерживаем народ Беларуси и, я думаю, мы были одними из первых, кто ввел санкции после угона лайнера с Романом Протасевичем", - добавил британский премьер.

Тихановская, в свою очередь, поблагодарила Джонсона за поддержку.

"Очень важно понимать, что одна из самых могущественных стран мира поддерживает Беларусь", - сказала она.

Встреча продолжалась около 25 минут. Как сообщается, Тихановская и Джонсон обсудили программу помощи гражданскому обществу: политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим.

Кроме того, обсуждались санкции против белорусских властей.

"Важно, чтобы они были эффективными и координировались со странами ЕС, США и Канадой", - говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Помимо этого, Тихановская и Джонсон обсудили поддержку белорусской диаспоры в Великобритании, а также возможность поднять вопрос о ситуации в Беларуси в международных организациях - ОБСЕ, Совете Безопасности и Совете по правам человека ООН.

"Со временем террор против белорусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Ярчайший пример - миграционный кризис: режим использует нелегальных мигрантов в качестве мести Литве и Евросоюзу за поддержку белорусов", - сказала Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции также рассказала премьер-министру об инциденте с легкоатлеткой Кристиной Тимановской и о гибели на Украине белорусского активиста Виталия Шишова.
 
 
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Борис Джонсон на встрече со Светланой Тихановской пообещал увеличить втрое фонд поддержки гражданского общества в Беларуси
 
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