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В БГУ объявили дополнительный набор на бюджет

03.08.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В БГУ объявлен дополнительный набор на бюджетную форму получения образования на механико-математический и физический факультеты, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова, сообщает пресс-служба университета во вторник.

"Документы будут приниматься до 18.00 7 августа по адресу: г. Минск, ул. Ленинградская, 8 (корпус юридического факультета)", - уточнили в пресс-службе. 

На дневной форме обучения вакантными оказались 36 мест.

На механико-математическом факультете свободны 14 мест: 8 - на специальности "математика (направление – научно-педагогическая деятельность)"; 6 - на специальности "математика (направление – научно-конструкторская деятельность)".

На физическом факультете вакантных 11 мест: 5 - на специальности "физика (направление – производственная деятельность)"; 6 - на специальности "физика наноматериалов и нанотехнологий".

В МГЭИ им. А.Д. Сахарова осталось 11 мест: 4 - на специальности "природоохранная деятельность"; 4 - на специальности "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент"; 3 - на специальности "ядерная и радиационная безопасность".

На заочной форме обучения доступны 15 вакантных мест на механико-математическом факультете: 5 - на специальности "математика и информационные технологии (по направлениям)"; 10 - на специальности "математика (направление – научно-педагогическая деятельность)", пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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В БГУ объявлен дополнительный набор на бюджетную форму получения образования на механико-математический и физический факультеты, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова,...
 
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