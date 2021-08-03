Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Великобритании. О чем они говорили

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Санкции, помощь диаспоре, помощь гражданскому сообществу.





Фото пресс-службы Светланы Тихановской

3 августа Светлана Тихановская провела переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Как сообщает пресс-служба Тихановской, во время встречи переговоров обсудили: программу помощи гражданскому обществу (политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим белорусам, попавшим под преследование властей), а также поддержку белорусской диаспоры в Великобритании.

Во время разговора была затронута тема санкций, стороны подчеркнули важность того, чтобы они были эффективными и координировались со странами ЕС, США и Канадой.

Светлана Тихановская напомнила про атаку на свободу слова в Беларуси, рассказала об инциденте с легкоатлеткой Кристиной Тимановской и гибели в Украине активиста Виталия Шишова.

Кроме того, обсуждалась возможность поднять белорусский вопрос в международных организациях — ОБСЕ, Совбез ООН, Совет по правам человека ООН.