Задержали группу футбольных фанатов, которые строили баррикаду в августе 2020-го

Молодёжь на баррикадах в Минске в августе 2020-го / Скриншот с видео МВД





МВД Беларуси сообщает о задержании очередной группы футбольных фанатов.





На этот раз сотрудники ГУБОПиКа схватили 5 человек, которые в августе 2020-го строили баррикаду в Минске. Им от 18 до 34 лет, они — жители столицы. Четыре парня и девушка проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному "по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Также милиция утверждает, что вечером 9 августа фанаты бросали камни в силовиков.





Все они ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, включая участие в протестах.



