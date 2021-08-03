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Задержали группу футбольных фанатов, которые строили баррикаду в августе 2020-го

03.08.2021 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД Беларуси сообщает о задержании очередной группы футбольных фанатов. На этот раз сотрудники ГУБОПиКа схватили 5 человек, которые в августе 2020-го строили баррикаду в Минске.

Молодёжь на баррикадах в Минске в августе 2020-го / Скриншот с видео МВД

МВД Беларуси сообщает о задержании очередной группы футбольных фанатов. 

На этот раз сотрудники ГУБОПиКа схватили 5 человек, которые в августе 2020-го строили баррикаду в Минске. Им от 18 до 34 лет, они — жители столицы. Четыре парня и девушка проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному "по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Также милиция утверждает, что вечером 9 августа фанаты бросали камни в силовиков. 

Все они ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, включая участие в протестах.
 
Теги: Минск
 
 
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МВД Беларуси сообщает о задержании очередной группы футбольных фанатов. На этот раз сотрудники ГУБОПиКа схватили 5 человек, которые в августе 2020-го строили...
 
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