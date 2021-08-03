ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский держит на контроле расследование убийства Шишова

03.08.2021 19:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ход расследования убийства гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в Киеве.

"Мы (Офис президента - ИФ) тщательно следим за выводами полиции, президент конечно же держит это дело на контроле", - сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник. Его цитирует Интерфакс-Запад

Как сообщалось, Шишов исчез в понедельник в Киеве и был найден повешенным во вторник в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине" в Instagram и Twitter, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ход расследования убийства гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Родовская: почему женщин активно ввязывают в политические игры и призывают участвовать в митингах? Всё просто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by