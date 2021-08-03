Зеленский держит на контроле расследование убийства Шишова

цитирует Интерфакс-Запад "Мы (Офис президента - ИФ) тщательно следим за выводами полиции, президент конечно же держит это дело на контроле", - сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник. ЕгоИнтерфакс-Запад





Как сообщалось, Шишов исчез в понедельник в Киеве и был найден повешенным во вторник в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.





Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине" в Instagram и Twitter, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле . В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.



