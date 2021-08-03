«Спорт для всех»: в Беларуси активно строят новые спортивные площадки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Модернизировать старые и строить новые спортивные объекты решили в Минске. Об этом на открытии новой баскетбольной площадки в центре столицы Беларуси заявил помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

Два корта, восемь баскетбольных щитов, безопасное напольное покрытие – новая площадка оборудована как для детей, так и для профессионалов. Ее построили в рамках проекта «Спорт для всех».

«Основная цель – это развитие массовых видов спорта, финансирование строительства и модернизация данных проектов. Это уже третья спортивная площадка по баскетболу, а накануне первого месяца существования проекта, 6 августа, в городе Слоним откроется очередная спортивная площадка, а именно типовая воркаут-площадка», – отметил Павел Егоров.

Открытие новой площадки состоялось соревнованием юных баскетболисток в стритболе. А позже для самых маленьких гостей устроили праздник с конкурсами и подарками.