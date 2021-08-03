На Олимпиаде разыграны еще 26 комплектов наград: лидирует в зачете Китай

Источник материала: ОНТ

Сегодня на Олимпиаде разыграны 26 комплектов наград. Белорусы шансы свои шансы завоевать медали не реализовали.

Лидируют в зачете по-прежнему китайцы: у них 32 золотые медали. Сборная США к этому времени выиграла 24 награды высшей пробы и занимает 2-е место. Замыкает тройку команда Японии – у нее 19 наград. Сборная Беларуси с двумя медалями занимает 49-е место. В нашей команде олимпийским чемпионом в прыжках на батуте стал Иван Литвинович, а Максим Недосеков завоевал бронзу в прыжках в высоту.

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