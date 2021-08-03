Задержаны футбольные фанаты, строившие баррикады во время августовских беспорядков

Источник материала: ОНТ

Правоохранители задержали пятерых футбольных фанатов, которые 9 августа 2020 года строили баррикады и бросали в камни в милиционеров, сообщили в пресс-службе МВД.

Жители столицы признаны подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.

Напомним, ранее сообщалось о задержании группы волынщиков, которые также принимали участие в массовых несанкционированных акциях в августе 2020 года.

ФОТО: скриншот видео МВД

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