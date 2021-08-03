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Задержаны футбольные фанаты, строившие баррикады во время августовских беспорядков
Источник материала: ОНТ
Правоохранители задержали пятерых футбольных фанатов, которые 9 августа 2020 года строили баррикады и бросали в камни в милиционеров,
Жители столицы признаны подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.
Напомним, ранее
ФОТО: скриншот видео МВД
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Правоохранители задержали пятерых футбольных фанатов, которые 9 августа 2020 года строили баррикады и бросали в камни в милиционеров, сообщили в пресс-службе МВД. ...
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