На Олимпиаде завершились соревнования по спортивной гимнастике

Источник материала: ОНТ

Завершились соревнования в одном из самых медальных видов спорта на Олимпиаде – спортивной гимнастике.

Последним снарядом, на котором выступали атлеты, была перекладина. Олимпийский чемпион из России Никита Нагорный долгое время лидировал, но в конце его обошел хорват Тин Србич, а победу и вовсе праздновал звезда японской сборной Даики Хасимото, который в финале набрал 15,066 балла.

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