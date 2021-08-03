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На Олимпиаде завершились соревнования по спортивной гимнастике
Источник материала: ОНТ
Завершились соревнования в одном из самых медальных видов спорта на Олимпиаде – спортивной гимнастике.
Последним снарядом, на котором выступали атлеты, была перекладина. Олимпийский чемпион из России Никита Нагорный долгое время лидировал, но в конце его обошел хорват Тин Србич, а победу и вовсе праздновал звезда японской сборной Даики Хасимото, который в финале набрал 15,066 балла.
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Завершились соревнования в одном из самых медальных видов спорта на Олимпиаде – спортивной гимнастике. Последним снарядом, на котором выступали атлеты, была...
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