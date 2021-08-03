В Гродненской области отработают усиление охраны госграницы

Источник материала: ОНТ

Усиление охраны государственной границы в ближайшую неделю отработают в Гродненской области.

Там началось комплексное оперативно-тактическое учение пограничников. Оно пройдет в три этапа. Задача – проверить в деле Гродненскую пограничную группу в условиях нарастающих угроз. Обстановка максимально приближена к реальной. В учении задействованы и подразделения мобильного резерва.

Все это в любое время суток и даже в сложных погодных условиях. Завершатся учения 12 августа.

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