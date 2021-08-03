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В Гродненской области отработают усиление охраны госграницы
Источник материала: ОНТ
Усиление охраны государственной границы в ближайшую неделю отработают в Гродненской области.
Там началось комплексное оперативно-тактическое учение пограничников. Оно пройдет в три этапа. Задача – проверить в деле Гродненскую пограничную группу в условиях нарастающих угроз. Обстановка максимально приближена к реальной. В учении задействованы и подразделения мобильного резерва.
Все это в любое время суток и даже в сложных погодных условиях. Завершатся учения 12 августа.
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Усиление охраны государственной границы в ближайшую неделю отработают в Гродненской области. Там началось комплексное оперативно-тактическое учение...
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