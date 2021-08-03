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Шаблонные бездоказательные обвинения. МИД Беларуси отреагировал на ситуацию на границе с Литвой

03.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шаблонные бездоказательные обвинения. МИД Беларуси отреагировал на ситуацию на границе с Литвой

На ситуацию на границе с Литвой отреагировал белорусский МИД. Шаблонные бездоказательные обвинения в адрес Беларуси в создании миграционного кризиса противоречат действительности, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Беженцы и мигранты бегут в Евросоюз не только и не столько через Беларусь – таких маршрутов множество. Все обвинители тщательно обходят истинные причины, которые провоцируют массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада есть корыстные интересы. «Мигранты бегут из разоренных войной районов в надежде найти свой новый, а главное – безопасный дом, а натыкаются на полицейское насилие и откровенную враждебность», – говорится в заявлении МИДа. Официальный Минск всегда был и остается открытым к конструктивному сотрудничеству и диалогу для разрешения любых трудных вопросов.

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Теги: Минск
 
 
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На ситуацию на границе с Литвой отреагировал белорусский МИД. Шаблонные бездоказательные обвинения в адрес Беларуси в создании миграционного кризиса...
 
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