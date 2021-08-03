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Около 40 иностранцев насильно выдворены из Литвы в Беларусь – ГПК
Источник материала: ОНТ
За последние сутки около 40 иностранцев были насильно выдворены представителями Литвы в Беларусь,
Белорусская сторона оказывает пострадавшим необходимую помощь, а также выясняет все обстоятельства произошедшего. Такие действия нарушают права человека и подлежат расследованию компетентными органами, в том числе международными, подчеркнули в ведомстве.
Фото носит иллюстративный характер / ГПК
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За последние сутки около 40 иностранцев были насильно выдворены представителями Литвы в Беларусь, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета...
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