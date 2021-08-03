Прогноз погоды на 4 августа: дожди, грозы и порывистый ветер

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни в нашей стране ожидается неустойчивая погода – утром свежо, а днем умеренно тепло. Средняя температура около нормы. Но без дождей, гроз и порывистого ветра не обойдется.

Завтра, 4 августа, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, станут проходить атмосферные фронты с Западной Европы, вслед за которыми продолжат поступать прохладные, неустойчивые воздушные массы. В результате – ветрено и свежо. Ожидаются дожди.

В среду облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем на большей части страны – кратковременные дожди, большая вероятность гроз. Ночью и утром слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый.

Утром на большей части страны до +16°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на пару градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров – на отметках от +21°C по северо-западной половине до +25°C по юго-востоку. К вечеру – от +18°C в северных и западных районах до +22°C в юго-восточных.

В четверг метеоусловия будет формировать область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Временами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Влажность до 80%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +8°C…+13°C, днем +18°C…+24°C. В пятницу активный южный циклон вновь принесет ненастную погоду – грозы, ливни и порывистый ветер.

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