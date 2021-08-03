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МВД: задержан белорус, который подозревается в совращении как минимум 12 детей
Источник материала: ОНТ
Правоохранительные органы Беларуси и России установили местонахождение 55-летнего мужчины, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом
Мужчина работал тренером по плаванию. Он совращал и принуждал несовершеннолетних к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера, уточнили в МВД.
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Правоохранительные органы Беларуси и России установили местонахождение 55-летнего мужчины, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности...
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