МВД: задержан белорус, который подозревается в совращении как минимум 12 детей

Источник материала: ОНТ

Правоохранительные органы Беларуси и России установили местонахождение 55-летнего мужчины, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Мужчина работал тренером по плаванию. Он совращал и принуждал несовершеннолетних к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера, уточнили в МВД.





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