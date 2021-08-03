Силовики задержали пять минских фанатов за баррикады на протестах

О задержании в Минске футбольных фанатов, «строивших баррикады во время прошлогодних беспорядков», сообщила пресс-служба МВД.

«Оперативники ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска, которые вечером 9 августа находились в толпе агрессивно настроенных участников протеста, строили баррикады и забрасывали камнями милиционеров», — отмечается в релизе.

Задержанным от 18 до 34 лет, «все они привлекались к уголовной или административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».